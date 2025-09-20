El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera un calor notable de hasta 34 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 36% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación térmica algo más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de temperaturas elevadas y una humedad moderada no debería resultar en condiciones incómodas para la mayoría de los habitantes.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, con ráfagas de hasta 26 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el sol, especialmente durante las horas más calurosas, ya que la radiación solar puede ser intensa. Se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a unos agradables 22 grados . La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por ser cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del otoño con un día agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.