El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha dado un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avanza la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque también habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas (alrededor del 91%), irá disminuyendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de calor moderado, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Isla Cristina que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener precaución con el viento, ya que puede ser más fuerte en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el entorno natural de Isla Cristina. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como un día cálido, con nubes altas y poco nuboso en algunos momentos, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la región y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.