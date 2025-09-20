El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 32 grados, lo que podría generar una sensación de calor moderado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 60% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde. Se anticipa que las rachas de viento alcancen hasta 35 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante las primeras horas y hasta el final de la jornada. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormenta en la franja horaria de 20:00 a 22:00, aunque esta probabilidad es mínima, con un 5% de ocurrencia. Por lo tanto, es poco probable que los habitantes de Huelva necesiten paraguas hoy.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día despejado en términos de vistas panorámicas, a pesar de la presencia de nubes. La salida del sol se producirá a las 08:14 y se ocultará a las 20:28, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, Huelva experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo significativo de lluvia. Los ciudadanos pueden disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.