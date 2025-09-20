El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 34 grados.

A medida que avance la tarde, el cielo se despejará en gran parte, con intervalos de poco nuboso que permitirán disfrutar de un sol radiante. La temperatura se mantendrá cálida, con valores que rondarán los 34 a 35 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 28% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur-oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 33 km/h. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser más fuertes en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas aisladas, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar de manera considerable las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se presenta como un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque comenzará nublado, se despejará a medida que avance el día. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.