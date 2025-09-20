El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 22 grados en las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un pico de 36 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 30 grados hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, disminuyendo a medida que avance la mañana. Sin embargo, se espera que el viento se intensifique en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h entre las 12:00 y 13:00 horas, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:20 horas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche, lo que proporcionará un respiro tras un día caluroso. En resumen, hoy será un día cálido y mayormente nublado en Écija, con temperaturas elevadas y un viento que podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.