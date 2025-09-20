El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas de la tarde. Las temperaturas matutinas rondarán entre los 23 y 27 grados, proporcionando un inicio de jornada cálido. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 28% a 39% durante la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más abrumador.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas es mínima, con un 5% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad al aire libre debería ser planificada con precaución.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h, con ráfagas más fuertes en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En resumen, Coria del Río experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol. La combinación de calor y viento podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.