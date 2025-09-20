El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 36 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 07:00, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados. A lo largo de la tarde, la sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los cordobeses que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La humedad relativa será variable, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en áreas con sombra.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a parques y espacios verdes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:19, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.