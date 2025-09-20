El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que proporcionará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos en que el sol se asome entre ellas, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 27°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas cercanas a la tarde, donde se prevé que la temperatura alcance su punto máximo. A medida que el sol se eleve, la sensación térmica podría ser más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más llevadera, aunque se recomienda estar atentos a la hidratación, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 34 km/h a lo largo del día. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se espera que la intensidad del viento aumente hacia la tarde, lo que podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.