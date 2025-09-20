El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera en Cartaya un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 32 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa será variable, comenzando en un 36% por la tarde y aumentando ligeramente hacia la noche, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en las zonas costeras, donde se sentirá con mayor fuerza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los habitantes de Cartaya disfruten de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 15 grados, lo que hará que la velada sea agradable para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 20:28, marcando el final de un día que, aunque caluroso, ofrecerá momentos de sol y cielos despejados.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre, ideal para actividades familiares o paseos por la playa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.