El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 27°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.
No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:22.
En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para el calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de la belleza de su entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Susto en la A-4 en Córdoba: sorprenden a un coche fúnebre circulando a gran velocidad y sin una rueda
- Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- La subdelegada dice que las vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil se cubrirán 'lo antes posible