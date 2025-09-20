El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 27°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:22.

En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para el calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de la belleza de su entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.