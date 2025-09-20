El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con nubes altas que dominarán el cielo desde la madrugada hasta la mañana, proporcionando un aspecto ligeramente cubierto, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se prevé que las nubes se mantengan, aunque se espera que la temperatura alcance los 28 grados a las 11 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se despejará en gran parte, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se alcanzará la temperatura máxima de 35 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 60% en la mañana a un 27% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta más intenso en ciertos momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades diarias. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas aisladas hacia el final de la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y las 22:00 horas, aunque esto no debería ser motivo de preocupación para la mayoría de los habitantes.

La puesta de sol se producirá a las 20:24, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado. La noche se presentará con temperaturas más frescas, descendiendo a alrededor de 22 grados , lo que permitirá un descanso reparador tras un día de calor intenso. En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Camas disfrutar del día al aire libre, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.