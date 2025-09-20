El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

Hoy, 20 de septiembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 33 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 25 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y bajando a un 39% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría traer consigo un ligero frescor, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un toque de frescura. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se esperan cambios significativos a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.