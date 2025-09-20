El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se prevén momentos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 16:00.
Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 36 grados. Esta elevación en la temperatura puede generar una sensación de calor considerable, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor.
No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y las 22:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.
En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y una leve posibilidad de tormentas al final del día. Los residentes deben prepararse para un día caluroso y húmedo, tomando las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
