El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 34 grados . Las horas más cálidas se registrarán entre las 15:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 34 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 30% por la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 31 grados a las 20:00, lo que permitirá un ambiente más fresco para disfrutar de la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las zonas abiertas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado, ideal para actividades al aire libre. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades familiares.

En resumen, Bormujos experimentará un día cálido y mayormente soleado, con cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.