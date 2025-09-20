El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 26 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 24 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 09:00 horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 35 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 34% y descenderá hasta un 21% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 31 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 18:00 horas y bajando gradualmente hasta los 28 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:15 horas. En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.