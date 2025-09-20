El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A partir de las 17:00 horas, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un panorama más claro y soleado hacia el final del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 21 y 33 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a un mínimo de 21 grados a las 08:00. Sin embargo, a partir de las 12:00, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 29 grados a las 13:00 y llegando a un pico de 33 grados hacia las 17:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 28 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% a las 08:00. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h hacia la tarde. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades diurnas.

En resumen, Baeza experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura. La ausencia de lluvias y el aumento de la claridad hacia el final del día harán de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar del entorno y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.