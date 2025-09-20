El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 35 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 54%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura irá bajando ligeramente, alcanzando los 24 grados a media mañana. La brisa será suave, con vientos predominantes del sureste a una velocidad de 6 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 35 grados a las 17:00 horas. A pesar del calor, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a la velocidad del viento, se espera que aumente ligeramente por la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento variará entre el oeste y el suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 30 grados a las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:17. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 35 grados, sin previsión de lluvias. Se recomienda disfrutar del día al aire libre, tomando las precauciones necesarias para el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.