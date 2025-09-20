El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque las temperaturas se mantendrán agradables. A primera hora, se espera una temperatura de 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas siguientes.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a la tarde, donde se prevé que se sitúen en torno a los 31 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% por la mañana y podría bajar hasta un 36% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente más seco y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento variará, predominando del suroeste, lo que podría traer consigo un ligero frescor en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 20:29, marcando el final de un día que, aunque nublado en su inicio, ofrecerá temperaturas cálidas y un ambiente propicio para disfrutar de la belleza de Ayamonte. Con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.