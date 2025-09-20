El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y aumentando gradualmente hasta un 51% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 36 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. A pesar del calor, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando mayormente del oeste y suroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica podría seguir siendo elevada.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 28 grados a las 10 de la noche, y se espera que continúe bajando hasta los 26 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 20:16, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Andújar disfrutará de un día de clima cálido y seco, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.