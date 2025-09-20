El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor que podría llegar a los 35 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y algo bochornoso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 45% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más elevada, especialmente durante las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 52% hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Almonte hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste a una velocidad de 2 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima durante la noche sea de alrededor de 10 grados , lo que proporcionará un respiro del calor del día. La puesta de sol ocurrirá a las 20:26 horas, marcando el final de un día cálido y mayormente nublado.

En resumen, Almonte disfrutará de un día cálido con nubes altas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.