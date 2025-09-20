El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Aljaraque se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 32 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 6 de la mañana, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, alrededor de las 2 y 3 de la tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados a las 9 de la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 88% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en la tarde, especialmente en las horas cercanas a la puesta del sol. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se estima que no se materializarán en forma de lluvia. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Aljaraque disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.