El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 08:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 27 grados , alcanzando su punto máximo a las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 30 grados a las 21:00. La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando hasta un 52% por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más elevada, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, específicamente entre las 20:00 y las 02:00, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque se espera que esto no se materialice en forma de lluvia significativa.

El viento será otro aspecto a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas en ciertos momentos. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, predominando del noreste y del oeste.

En resumen, La Algaba experimentará un día cálido y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Aunque no se prevén lluvias, la posibilidad de tormentas al final del día añade un elemento de incertidumbre. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo cálido y estén atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.