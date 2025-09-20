El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que no impedirá la entrada de luz solar. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 31 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, donde se prevé un leve aumento en la posibilidad de lluvias, aunque se mantiene en un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las condiciones atmosféricas no sugieren que se produzcan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Durante las horas más cálidas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur y suroeste, manteniendo velocidades moderadas que no deberían causar molestias.

La puesta de sol se producirá a las 20:15 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza de Alcalá la Real en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.