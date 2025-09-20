El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 56% en las horas centrales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, será un aliado para aquellos que decidan disfrutar de actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar la sensación de calor.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Alcalá de Guadaíra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 20:23, marcando el final de un día cálido y soleado.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
