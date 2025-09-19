El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado y cálido este 19 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes del municipio que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

El viento soplará desde el suroeste al principio del día, con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde. Se prevé que el viento cambie de dirección hacia el este, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones generales no indican un tiempo inestable.

La noche caerá sobre El Viso del Alcor con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 22 grados, lo que hará que sea un momento ideal para salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el 19 de septiembre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los habitantes podrán aprovechar al máximo el tiempo favorable. Se aconseja tomar precauciones ante el calor y mantenerse informado sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.