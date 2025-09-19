El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 22 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 36 grados.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 60% a medianoche y disminuyendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser mitigada por la disminución de la humedad a medida que el día avanza.

El cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas. A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un predominio de nubes cubiertas y muy nubosas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más cálidas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más calurosas.

En términos de probabilidad de tormentas, se espera que se mantenga en un 0% durante la mayor parte del día, lo que indica que no hay condiciones favorables para la formación de tormentas eléctricas. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque sigue siendo baja.

En resumen, Utrera disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes que aparecerán a medida que avance la tarde. Las temperaturas altas y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.