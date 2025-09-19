El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 22 grados hacia la tarde. La temperatura máxima se registrará alrededor de las 16:00 horas, alcanzando los 36 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que la mayor parte del día esté dominado por un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Durante la mañana y la primera parte de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, especialmente a partir de las 17:00 horas, cuando las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo.

La probabilidad de precipitación es nula, ya que no se anticipan lluvias en ningún momento del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al exterior. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a la sensación de calor.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 13 km/h en la tarde. Hacia la tarde-noche, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy se podrá disfrutar de la salida del sol a las 07:58 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 20:15 horas, ofreciendo un largo día de luz. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado en Úbeda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.