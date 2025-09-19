El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 05:00 y las 08:00, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C y los 35°C a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 27°C, descendiendo ligeramente a 24°C durante la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00, alcanzando los 35°C. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28°C hacia las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a un 37% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intenso, especialmente durante las horas pico. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no debería afectar de manera considerable la jornada.

En resumen, Tomares disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.