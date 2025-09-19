El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 27°C a la medianoche y descenderán gradualmente a 25°C a las 2 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a aumentar. A las 9 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25°C, y para las 10 de la mañana, se elevará a 28°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y bajando a un 55% hacia las 9 de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 35°C entre las 14:00 y las 17:00 horas. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 37% a las 20:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco. A lo largo de esta franja horaria, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

El viento soplará predominantemente del norte y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia las 9 de la mañana. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 26 km/h a las 15:00 horas, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31°C a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 42% hacia las 21:00 horas. La visibilidad será buena, aunque la sensación térmica podría ser más cálida debido a la combinación de temperatura y humedad.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cálido y cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los residentes de San Juan de Aznalfarache que tomen precauciones ante el calor y se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más calurosas del día.

