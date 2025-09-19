El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 28 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día, alcanzando los 24 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, gracias a una humedad relativa que oscila entre el 49% y el 63%.
A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no generarán precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin afectar la claridad del día.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
En cuanto a la humedad, se prevé que descienda ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando valores de hasta el 24% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la temperatura, podría generar un ambiente cálido pero soportable, ideal para actividades al aire libre.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 36 grados , lo que podría hacer que algunos busquen refugio en la sombra o en espacios frescos. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 22:00 horas.
En resumen, el día en La Rinconada se perfila como cálido y mayormente soleado, con un cielo que alternará entre despejado y ligeramente nublado. Sin probabilidades de lluvia y con un viento moderado, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Susto en la A-4 en Córdoba: sorprenden a un coche fúnebre circulando a gran velocidad y sin una rueda
- Emacsa hará 'un proyecto revolucionario' en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
- Euromillones reparte un millón de euros en Córdoba
- Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
- Los bomberos de Córdoba rescatan a una niña de 3 años y su madre de un ascensor en Fátima