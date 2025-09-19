El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y aumentando gradualmente hasta un 71% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 34 grados . Sin embargo, la brisa suave del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h, proporcionará un alivio agradable, haciendo que el calor sea más llevadero.
A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.
En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.
Es importante destacar que, aunque no se prevén lluvias, la combinación de calor y humedad puede hacer que algunas personas se sientan un poco incómodas, especialmente aquellas que son más sensibles a las altas temperaturas. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.
En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 34 grados y una brisa suave, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
