El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en comparación con los días anteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 43% por la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad contribuya a un ambiente más pesado, aunque sin probabilidades de precipitaciones, ya que se prevé que la lluvia sea nula durante todo el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 26 km/h en la primera parte de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en los momentos de mayor velocidad. Hacia la tarde, se espera que el viento disminuya, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar muy nuboso a poco nuboso en las horas de la tarde, antes de volver a cubrirse con nubes altas al caer la noche. La visibilidad será buena, aunque las nubes podrían oscurecer el cielo en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba pueden esperar un día caluroso y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la presencia de viento del sur contribuirán a un ambiente cálido, aunque la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor y que se mantenga hidratada durante todo el día.

