El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto" en diferentes periodos del día. Esta situación se mantendrá constante, lo que sugiere que la luz solar será escasa, y las temperaturas se mantendrán en un rango moderado.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 26 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad creciente podría hacer que la sensación térmica sea más alta de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 20 km/h en la tarde. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la noche, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor acumulado durante el día.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día cálido y mayormente nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.