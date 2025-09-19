El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 72% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente cuando la temperatura alcance su máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 18:00. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 16:00, cuando se espera que la velocidad del viento llegue a 33 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento al 10% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del ocaso, que se producirá a las 20:22. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

