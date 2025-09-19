El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un tiempo mayormente cálido y variado en cuanto a la nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente con nubes altas, que se mantendrán durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A lo largo de la tarde, se espera que la humedad aumente nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, ofreciendo un ambiente más tranquilo.

La salida del sol se producirá a las 08:08, y el ocaso está previsto para las 20:25, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día largo y luminoso. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 27 grados , lo que permitirá un descanso más fresco después de un día caluroso.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento y la sensación térmica elevada durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.