El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 29 y 28 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 35% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.
A medida que el día progrese, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía, con temperaturas alcanzando los 30 grados . La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a descender, alcanzando un 30% hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 68 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 12:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 68 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más calurosas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. La temperatura máxima se espera que alcance los 33 grados en la tarde, mientras que por la noche, el termómetro descenderá a unos agradables 28 grados .
La puesta de sol se producirá a las 20:21 horas, momento en el cual el cielo podría presentar un espectáculo visual con los colores del ocaso, aunque la nubosidad aumentará ligeramente. La noche se prevé tranquila, con cielos mayormente cubiertos, pero sin riesgo de lluvias.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado y cálido, con un aumento de nubes hacia la tarde y vientos moderados a fuertes. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
