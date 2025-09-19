El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo predominantemente cálido y mayormente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera en comparación con días más húmedos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución ante posibles ráfagas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto en las horas de la tarde y noche. Esto podría dar lugar a un ambiente más fresco al caer la tarde, con temperaturas que descenderán a 31 grados hacia la noche.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se pueden descartar algunas variaciones en el cielo.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día y un viento que proporcionará algo de frescura. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.