El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 26°C a las 24°C durante la mañana, proporcionando un inicio de jornada agradable.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35°C. Esta elevación de la temperatura se verá acompañada de una humedad relativa que, aunque moderada, descenderá hasta un 17% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. Sin embargo, se prevé que en la tarde, el viento disminuya su intensidad, lo que podría hacer que la sensación de calor se acentúe.

En cuanto a la nubosidad, se espera que a partir de la tarde, el cielo comience a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena durante todo el día, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 26°C a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:20 horas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.