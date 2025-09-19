El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente hasta un 34% hacia el final del día.
A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir del mediodía. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.
El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se registrarán rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 25 grados hacia la noche.
La probabilidad de tormentas es también muy baja, con un 5% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa, donde el calor será más soportable gracias a la brisa del mar.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:28, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, pero sin afectar la visibilidad ni la temperatura de manera significativa. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
