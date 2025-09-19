El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 28 grados que irá disminuyendo gradualmente. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 27 grados a la 1:00 a.m. y continúe descendiendo hasta alcanzar los 25 grados a las 3:00 a.m.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 24 grados a las 9:00 a.m. Sin embargo, a partir de las 10:00 a.m., el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura se elevará nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 11:00 a.m. y un pico de 29 grados a las 12:00 p.m.

La tarde traerá consigo un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 31 y 35 grados . A las 2:00 p.m., se prevé que la temperatura alcance su máximo de 35 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde. A las 3:00 p.m., la temperatura será de 34 grados, y a las 4:00 p.m., de 32 grados.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 25% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% a las 8:00 a.m. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, llegando a un 21% a las 6:00 p.m.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección sur, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h a las 12:00 p.m. y manteniéndose fuerte hasta las 3:00 p.m.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Martos podrán disfrutar de un día cálido y mayormente seco, aunque con un cielo que se tornará más nublado a medida que avance la tarde. La puesta de sol está programada para las 8:17 p.m., lo que permitirá disfrutar de un atardecer posiblemente espectacular, aunque cubierto por nubes altas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.