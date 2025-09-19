El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 28 y 27 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 45%, lo que proporcionará una sensación de calor moderada.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Durante la mañana y parte de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 37 grados alrededor de las 4 de la tarde. La humedad relativa disminuirá, alcanzando niveles de hasta el 36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará desde el este a velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 18 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, no se esperan tormentas ni lluvias a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero.

A partir de la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados al caer la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 44% en las últimas horas del día.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre durante las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, se recomienda precaución ante el calor intenso, especialmente en las horas pico. A medida que avance la tarde, se sugiere prepararse para un cambio en el tiempo, con un cielo que se irá cubriendo y temperaturas más frescas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.