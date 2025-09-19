El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 27 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 28% durante las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más notable en las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la velocidad del viento alcance su máximo.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

La probabilidad de tormentas es también muy baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para su desarrollo. En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de protección solar y la hidratación adecuada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.