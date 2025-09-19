El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente caluroso, especialmente durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo en los parques locales.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste, con velocidades de hasta 9 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:24, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente despejados.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con un viento que podría ofrecer un respiro del calor en las horas más cálidas. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

