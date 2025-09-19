El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados durante las horas más frescas de la madrugada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 44% y el 46%, lo que proporcionará una sensación de confort en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00. Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo al aumento de la temperatura. Para las 10:00 horas, se anticipa que la temperatura suba a 27 grados, y para el mediodía, alcanzará su punto máximo de 34 grados a las 14:00 horas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que el sol se eleva, la brisa del sur ayudará a mitigar el calor, aunque se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un día en familia o con amigos.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 18:00 horas y bajando a 28 grados para las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde y la noche, lo que podría ofrecer un espectáculo visual al atardecer.

En resumen, Lucena disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.