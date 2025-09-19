El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados durante las horas más frescas de la madrugada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 44% y el 46%, lo que proporcionará una sensación de confort en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00. Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo al aumento de la temperatura. Para las 10:00 horas, se anticipa que la temperatura suba a 27 grados, y para el mediodía, alcanzará su punto máximo de 34 grados a las 14:00 horas.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que el sol se eleva, la brisa del sur ayudará a mitigar el calor, aunque se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un día en familia o con amigos.
Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 18:00 horas y bajando a 28 grados para las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde y la noche, lo que podría ofrecer un espectáculo visual al atardecer.
En resumen, Lucena disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo mayormente despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
