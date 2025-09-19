El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 27 y 22 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 46% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día se mantendrá con intervalos de sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 36 grados . La sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad, que se espera que se mantenga en torno al 68% durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 21 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 20% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, por lo que es recomendable disfrutar de las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 11 de la noche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 42% al final del día. El ocaso se producirá a las 20:23, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un ligero aumento en la nubosidad y una leve posibilidad de tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.