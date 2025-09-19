El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Linares, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera despejada en algunos momentos, especialmente entre las 02:00 y las 03:00, cuando se prevé un cielo completamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes volverán a dominar el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 37 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 30 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo a las 15:00, alcanzando los 37 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 32 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando lentamente a lo largo del día, alcanzando un 43% a las 08:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 30% hacia las 21:00. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves de 3 a 5 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. A las 18:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado, aunque con un cielo mayormente cubierto por nubes altas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se caracterizará por temperaturas elevadas, alta humedad y un cielo nublado, con vientos que irán aumentando en intensidad a medida que el día avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.