El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Lepe, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 23°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 31°C en la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 28°C. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y bajando a un 60% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento serán moderadas, alcanzando hasta 12 km/h en las horas centrales, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que en la tarde, el viento se intensifique ligeramente, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico.

El amanecer se producirá a las 08:13 y el ocaso a las 20:30, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que caiga la noche, las temperaturas seguirán descendiendo, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante con las nubes reflejando la luz de la luna.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.