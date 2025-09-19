El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 24 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 22 grados . La humedad, aunque alta, comenzará a disminuir gradualmente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 36 grados , lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente con la humedad presente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A lo largo del día, las direcciones del viento variarán, pero en general se mantendrá en el rango de suave a moderado.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas elevadas y un ambiente seco. Los ciudadanos deben estar preparados para un día caluroso, especialmente en las horas centrales, y aprovechar las condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.