El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo predominantemente cálido y variable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A lo largo de la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en áreas expuestas al sol.

El estado del cielo mostrará una transición interesante. Durante la mañana, se presentará un cielo muy nuboso, lo que podría dar lugar a un ambiente algo más fresco. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a períodos de cielo despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de la tarde, el cielo se tornará nuevamente poco nuboso, aunque se mantendrán algunas nubes altas que no afectarán significativamente la radiación solar.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 32% hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y viento puede resultar en un tiempo agradable, pero también puede ser un desafío para la salud si no se toman las medidas adecuadas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cálido, con un cielo que variará entre muy nuboso y despejado, y un viento que aportará algo de alivio en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.