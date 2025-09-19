El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con una variedad de condiciones que van desde nubes altas hasta momentos de cielo despejado. Durante la madrugada, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 27 grados , con una humedad relativa del 54%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero cómodo. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la mañana y 25 grados a las 2 de la mañana.

A lo largo del día, el cielo estará mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas. Sin embargo, habrá intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que permitirá que el sol brille en algunos momentos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren hasta 35 grados , lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 68% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que significa que no se esperan chubascos ni tormentas. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormenta en la franja horaria de 2 a 8 de la mañana, aunque esta es muy baja y no debería afectar las actividades diarias.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 10 de la noche y bajando a 28 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 52% a última hora del día.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con algunas oportunidades para disfrutar del sol. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.